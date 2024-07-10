Зеленский – союзникам о новых системах ПВО: Их недостаточно, вы видели защищенный Киев

ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил западных союзников за новые системы противовоздушной обороны, но подчеркнул, что их все равно недостаточно. Такое заявление прозвучало в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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"Они помогут, конечно. Этого недостаточно, этого никогда не достаточно. И вы видели результаты атаки на Киев, который, мне кажется, хорошо защищен. Но, как вы видите, этого недостаточно", – сказал Зеленский.

Он также сообщил союзникам, что российские оккупанты регулярно пытаются поразить системы ПВО в Украине, однако им не удается.

9 июля 2024 года посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что у Альянса "очень положительные" новости относительно систем Patriot для Украины.

10 июля союзники на саммите НАТО обязались выделить большой пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны и "сотни дополнительных перехватчиков" в течение следующего года.

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