Зеленський – союзникам про нові системи ППО: Їх недостатньо, ви бачили захищений Київ
Президент Володимир Зеленський подякував західним союзникам за нові системи протиповітряної оборони, але наголосив, що їх все одно недостатньо. Така заява пролунала в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
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"Вони допоможуть, звісно. Цього недостатньо, цього ніколи не достатньо. І ви бачили результати атаки на Київ, який, мені здається, добре захищений. Але, як ви бачите, цього недостатньо", – сказав Зеленський.
Він також повідомив союзникам, що російські окупанти регулярно намагаються вразити системи ППО в Україні, однак їм не вдається.
- 9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.
- 10 липня союзники на саміті НАТО зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. У нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" впродовж наступного року.
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