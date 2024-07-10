Зеленський – союзникам про нові системи ППО: Їх недостатньо, ви бачили захищений Київ

ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

Президент Володимир Зеленський подякував західним союзникам за нові системи протиповітряної оборони, але наголосив, що їх все одно недостатньо. Така заява пролунала в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Вони допоможуть, звісно. Цього недостатньо, цього ніколи не достатньо. І ви бачили результати атаки на Київ, який, мені здається, добре захищений. Але, як ви бачите, цього недостатньо", – сказав Зеленський.

Він також повідомив союзникам, що російські окупанти регулярно намагаються вразити системи ППО в Україні, однак їм не вдається.

9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.

10 липня союзники на саміті НАТО зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. У нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" впродовж наступного року.

Читайте також: "Навіть якщо буде 50 – це ніщо". Зеленський озвучив нову цифру бажаної кількості F-16