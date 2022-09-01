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Зеленский создал четыре военные администрации в Донецкой области — список

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 22:03
Зеленский создал четыре военные администрации в Донецкой области — список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский создал военные администрации в четырех населенных пунктах Донецкой области. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы государства.

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Зеленский создал военные администрации в Покровском районе Донецкой области — речь идет о Доброполье, Мирнограде, Покровске и Селидово. 

Он поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа.

Этот указ вступает в силу со дня его обнародования.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Донецкая область война Донбасс
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