Зеленский создал четыре военные администрации в Донецкой области — список
Президент Владимир Зеленский создал военные администрации в четырех населенных пунктах Донецкой области. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы государства.
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Зеленский создал военные администрации в Покровском районе Донецкой области — речь идет о Доброполье, Мирнограде, Покровске и Селидово.
Он поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа.
Этот указ вступает в силу со дня его обнародования.
- Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попытается захватить новые территории, считают в разведке Украины.
- Российский диктатор Владимир Путин приказывал полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, оккупанты корректируют планы.
- Российские оккупанты 1 сентября пытались наступать в районе Славянска, Бахмута и Донецка, однако ВСУ отбили все атаки.
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