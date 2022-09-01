РФ наступала в районе Славянска, Бахмута и Донецка. ВСУ отбили все атаки — Генштаб

Российские оккупанты пытались наступать в районе Славянска, Бахмута и Донецка, однако Вооруженные Силы Украины отбили все атаки. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Славянском направлении россияне обстреливали районы Грушевахи, Великой Камышевахи, Вернополья, Долины, Краснополья, Новой Дмитровки и Богородичного. Противник пытался наступать в сторону Долины, но успеха не имел и отошел.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Веселого, Яковлевки, Выемки, Белогоровки, Краснополевки, Звановки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска и Веселой Долины. Предприняли попытку продвинуться в направлении Веселой Долины, Соледара, Бахмутского и Зайцево, но безуспешно.

На Авдеевском направлении противник обстреливал районы Александрополя, Розовки, Тоненького, Авдеевки, Карловки, Водяного, Опытного, Первомайского, Песок, Нескучного и Времовки. Пытались улучшить тактическое положение наступательными и штурмовыми действиями в районах Первомайского, Невельского и Опытного, однако понесли потери и отошли.

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Дмитро Гриниченко

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