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Зеленский создал военную администрацию для оккупированного Геническа

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 05:48
Зеленский создал военную администрацию для оккупированного Геническа - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании в оккупированном Геническом городской военной администрации.

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"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", — сказано в документе.

Руководителем военной администрации стал Евгений Родионов, заместитель сельского головы Чернобаевки, несколько недель проведший в российском плену.

Читайте также: В оккупированном Геническе установили памятник Ленину

Андрей Водяный
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Херсонская область Геническ военная администрация
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