Зеленский создал военную администрацию для оккупированного Геническа
04.06.2022, 05:48
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании в оккупированном Геническом городской военной администрации.
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"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", — сказано в документе.
Руководителем военной администрации стал Евгений Родионов, заместитель сельского головы Чернобаевки, несколько недель проведший в российском плену.
- Геническ расположен рядом с Крымом и был оккупирован российскими войсками в первый же день полномасштабного вторжения.
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