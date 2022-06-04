Зеленский создал военную администрацию для оккупированного Геническа

Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании в оккупированном Геническом городской военной администрации.

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"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", — сказано в документе.

Руководителем военной администрации стал Евгений Родионов, заместитель сельского головы Чернобаевки, несколько недель проведший в российском плену.

Геническ расположен рядом с Крымом и был оккупирован российскими войсками в первый же день полномасштабного вторжения.

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Андрей Водяный

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