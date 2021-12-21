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Зеленский убежден, что дело против Порошенко не вызвало резонанса в обществе

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 18:54
Зеленский убежден, что дело против Порошенко не вызвало резонанса в обществе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сказал, что в деле против пятого президента Петра Порошенко по статье о госизмене должны разбираться правоохранительные органы, но общество, убежден он, не поддерживает Порошенко. Об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

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Президента спросили, что он думает об указанном деле, и может ли это как-то повлиять на внутреннюю ситуацию в Украине.

"Я об этом не думаю, что там было выписано. Это выписывают правоохранительные органы. Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашей страны. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он — одна из этих финансовых групп. Они свозят людей, мы это видим, это же открытая информация, это же не вранье... Кто-то хочет поддержать этих людей, большинству дают такую возможность – непростое время, люди хотят заработать копейку. Кто-то так приходит, по своей воле", – ответил Зеленский.

Он отметил ,что в этом деле должны разбираться правоохранительные органы.

"Мы не видим резонанса относительно таких людей как господин Медведчук, как господин, о котором вы сейчас сказали (Порошенко, – ред.)... Я думаю, что поддержки этих процессов (очевидно, акций в поддержку Порошенко, – ред.) в обществе нет, и понятно, почему. Оно так не выйдет: зарабатывать на этом обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало. Оно так не выходит... Государство не слепое, и начинает шаг за шагом разбираться" — сказал президент.

По его словам, в Украине есть три-четыре крупные финансовые группы, и "сейчас они таких денег точно не зарабатывают". "Они точно не альтруисты. Столько финансов сейчас они не выделяют, как это было. Это то, что я вижу", – сказал Зеленский.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Петр Порошенко виктор медведчук
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