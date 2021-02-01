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Зеленский: Украина готова помочь США в расследовании против адвоката Трампа Джулиани

01.02.2021, 09:56
Зеленский: Украина готова помочь США в расследовании против адвоката Трампа Джулиани - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото - EPA)

Украина готова помочь США в расследовании против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

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На вопрос, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против Джулиани, которое касается его связей с российскими агентами в Украине, президент ответил: "Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно".

Вопрос о возможной помощи администрации Зеленского в расследовании  деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, президент переадресовал правоохранителям: "Уголовные органы – прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я думаю, что это нормально".

Денис Юдин
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Руди Джулиани Владимир Зеленский расследование дональд трамп Хантер Байден

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