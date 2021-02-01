Зеленский: Украина готова помочь США в расследовании против адвоката Трампа Джулиани
Украина готова помочь США в расследовании против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.
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На вопрос, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против Джулиани, которое касается его связей с российскими агентами в Украине, президент ответил: "Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно".
Вопрос о возможной помощи администрации Зеленского в расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, президент переадресовал правоохранителям: "Уголовные органы – прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я думаю, что это нормально".
- В ноябре 2019 года против Джулиани было начато расследование об отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и связях с выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом. Они помогали Джулиани искать компромат на Хантера Байдена и вели в Украине газовый бизнес.
- 11 января 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев, назвав их частью связанной с Россией сети влияния. Среди них – экс-дипломат Андрей Телиженко, сотрудничавший с Джулиани.
- 28 января руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил: ОП сделает все от него зависящее, чтобы те, кто вмешивался во внутренние дела США, понесли ответственность, а ГБР уже начало расследование.
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