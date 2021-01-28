Ермак о санкциях США по Дубинскому: Госбюро расследований открыло дело, идет следствие
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас идет работа по "восстановлению правильного имиджа Украины в Америке", а Госбюро расследований уже открыло уголовное дело. Об этом он рассказал в интервью НВ, отвечая на вопрос о реакции ОП на применение санкций США к народному депутату Слуги народа Александру Дубинскому.
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"Наша позиция тут принципиальная<...>Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе Украины. Попытки многих сил, как внутри страны, так и вне ее, испортить наши отношения с США не увенчались успехом<...>Сегодня идет сложная работа по восстановлению правильного имиджа нашей страны в Америке", – отметил он.
По словам Ермака, его радует, что депутаты не приняли поспешного решения по поводу Дубинского и что "они хотят разобраться в этом". Но при этом, в ОП сделают "все, что от нас зависит, чтобы все, кто организовывал, кто тихо стоял в стороне, потирая руки и те, кто участвовал, понесли ответственность независимо от занимаемой позиции", – подчеркнул глава ведомства.
Также Ермак подчеркнул, что ГБР открыло уголовное дело, идет следствие и "мы ждем его результатов – оно должно дать ответы на очень многие вопросы".
- 20 мая 2020 года Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и избранного президента США Джозефа Байдена, который тогда был кандидатом в президенты от Демпартии. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.
- 8 августа в разведке США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента.
- 10 сентября Минфин США ввел санкции против Деркача, а 11 января 2021 года в санкционный список Соединенных Штатов попал Дубинский и ряд лиц медиа-ресурсов Деркача.
- 8 декабря ЦПК сообщил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о госизмене против Дубинского.
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