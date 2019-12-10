Зеленский: Украина не ведет переговоров с оккупационными властями

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин (Фото: EPA)

Прездент Владимир Зеленский не ведет прямых переговоров с "представителями незаконной власти временно-оккупированных территорий". Об этом он заявил на брифинге после завершения нормандского саммита.

Зеленский рассказал, что предложил на саммите рассмотреть возможность создания в рамках трехсторонней контактной группы в Минске платформы, в которой участвовали бы представители как тех, кто проживает сейчас на оккупированных территориях, так и тех, кто был вынужден оттуда уехать. По словам президента, его партнеры по переговорам согласились, что в таком подходе есть "некий смысл", и этот вопрос будет обсуждаться.

"Если мы хотим что-то решать и возвращать людей, мы должны найти формат диалога, который будет более-менее корректным", - заявил Зеленский.

5 декабря о возможности включить в минский процесс уехавших из Донбасса заявлял помощник президента Андрей Ермак.

Вчера на саммите в Париже лидеры нормандской четверки согласовали неотложные меры по стабилизации ситуации на Донбассе.

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