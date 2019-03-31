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31.03.2019, 23:34

Зеленский: Устраивать майданы не буду

Зеленский: Устраивать майданы не буду - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Кандидат в президенты пообещал "не воевать с обществом"

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает не устраивать майданы в случае своего поражения на выборах. Об этом он сказал на брфинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня - не буду", - отметил Зеленский.

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Ранее он также уточнил, что представит часть своей команды до конца второго тура, "никак не раньше".

Согласно окончательным результатам национального экзитполаЗеленский набрал 30,6%, Петр Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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