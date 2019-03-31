Зеленский: Устраивать майданы не буду

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает не устраивать майданы в случае своего поражения на выборах. Об этом он сказал на брфинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня - не буду", - отметил Зеленский.

Реклама

Ранее он также уточнил, что представит часть своей команды до конца второго тура, "никак не раньше".

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Зеленский набрал 30,6%, Петр Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).



Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE