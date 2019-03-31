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31.03.2019, 23:24

Зеленский представит часть своей команды до конца второго тура

Зеленский представит часть своей команды до конца второго тура - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Первую пятерку своей команды кандидат в президенты представит до конца второго тура, "никак не раньше"

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский презентует первую пятерку своей команды "до конца второго тура", никак не раньше. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"До конца второго тура я сказал, что покажу", - отметил он.

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На вопрос, может ли он сейчас озвучить, например, фамилию кандидата в министры обороны, Зеленский ответил: "До конца второго тура. Раньше этого не будет".

Он добавил, что готов встречаться и разговаривать с журналистами, и вообще хочет, чтобы СМИ поняли, какой он открытый человек. "У меня очень мало времени в жизни, вот и все. А до конца второго тура мы готовы и покажем, я думаю, пятерку наших людей. Вы их увидите обязательно", - сказал Зеленский.

Ранее он также ответил на заявление президента Петра Порошенко о том, что Зеленский - "марионетка" олигарха Игоря Коломойского

Согласно окончательным результатам национального экзитполаЗеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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