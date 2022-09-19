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Зеленский утвердил состав делегации Украины на 77-ю сессию Генассамблеи ООН — список

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19.09.2022, 17:21
Зеленский утвердил состав делегации Украины на 77-ю сессию Генассамблеи ООН — список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет участвовать в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

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Главой делегации стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а его первым заместителем — постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Эмине Джапарова, генеральный прокурор Андрей Костин, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, глава Меджлиса Рефат Чубаров, руководитель главного управления по вопросам внешнеполитической деятельности директората внешней политики Офиса президента Юрий Витренко, директор департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский и постоянный представитель президента в АР Крым Тамила Ташева. 

Глава делегации может привлекать советников, экспертов и технических сотрудников для обеспечения работы. Также Зеленский утвердил директивы для делегации для участия в сессии — они будут засекречены. 

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Дмитро Гриниченко
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