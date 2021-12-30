UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский утвердил сроки призыва в армию и увольнения в запас в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 13:12
Зеленский утвердил сроки призыва в армию и увольнения в запас в 2022 году - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках призыва на службу в украинской армии и сроках увольнения в запас. Указ от 29 декабря размещен на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2022 году призывы на срочную службу будут проходить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь.

Увольнения в запас военнослужащих тоже запланированы на апрель-июнь и октябрь-декабрь.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022-го, а подготовительные мероприятия начнутся за месяц до этих дат.

В Офисе президента напомнили, что военнослужащих-срочников к выполнению боевых заданий в зоне операции объединенных сил не привлекают. Срочников привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапасов, а также на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые находятся на Донбассе).

Призыву на срочную службу не будут подлежать учащиеся – им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Отсрочка предоставляется и гражданам, проходящим военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при вузах, а также по семейным обстоятельствам, для продолжения профдеятельности и по состоянию здоровья.

  • Численность украинской армии сейчас составляет 261 000 военнослужащих.
  • 17 декабря 2021-го вступил в силу приказ о воинском учете для женщин. Военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. Беременные женщины и матери малолетних детей тоже подлежат воинскому учету. В Минобороны уверяют: поводов для паники нет, так как воинский учет – это не призыв и не мобилизация.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
призыв ВСУ служба запас указ Владимир Зеленский армия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 