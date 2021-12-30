Зеленский утвердил сроки призыва в армию и увольнения в запас в 2022 году

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках призыва на службу в украинской армии и сроках увольнения в запас. Указ от 29 декабря размещен на сайте главы государства.

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В 2022 году призывы на срочную службу будут проходить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь.

Увольнения в запас военнослужащих тоже запланированы на апрель-июнь и октябрь-декабрь.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022-го, а подготовительные мероприятия начнутся за месяц до этих дат.

В Офисе президента напомнили, что военнослужащих-срочников к выполнению боевых заданий в зоне операции объединенных сил не привлекают. Срочников привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапасов, а также на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые находятся на Донбассе).

Призыву на срочную службу не будут подлежать учащиеся – им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Отсрочка предоставляется и гражданам, проходящим военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при вузах, а также по семейным обстоятельствам, для продолжения профдеятельности и по состоянию здоровья.

Численность украинской армии сейчас составляет 261 000 военнослужащих.

17 декабря 2021-го вступил в силу приказ о воинском учете для женщин. Военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. Беременные женщины и матери малолетних детей тоже подлежат воинскому учету. В Минобороны уверяют: поводов для паники нет, так как воинский учет – это не призыв и не мобилизация.

Оксана Житнюк

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