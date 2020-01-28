Зеленский увеличил штат аппарата СНБО

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский увеличил предельную численность сотрудников аппарата СНБО со 160 до 190 человек. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Этим указом вносятся изменения в указ 2015 года, согласно которому предельная численность сотрудников аппарата СНБО устанавливалась на уровне 160 штатных единиц.

Согласно указу Зеленского, теперь аппарат СНБО может состоять из 190 сотрудников.

3 октября президент назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.