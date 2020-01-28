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Зеленский увеличил штат аппарата СНБО

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
28.01.2020, 15:42

Теперь аппарат СНБО может состоять из 190 сотрудников

Президент Владимир Зеленский увеличил предельную численность сотрудников аппарата СНБО со 160 до 190 человек. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Этим указом вносятся изменения в указ 2015 года, согласно которому предельная численность сотрудников аппарата СНБО устанавливалась на уровне 160 штатных единиц.

Согласно указу Зеленского, теперь аппарат СНБО может состоять из 190 сотрудников.

3 октября президент назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

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