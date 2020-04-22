Зеленский уверен: люди хотят некоего контроля президента над правоохранителями

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уверен, что он должен вызывать правоохранителей и спрашивать их о результатах работы, поскольку такого контроля, по его мнению, хотят люди. Об этом глава государства рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который показывали на канале Украина 24.

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Президент заверяет, что не указывает правоохранителям, кого "сажать", а кого "не трогать".

"Еженедельно вызывать их и спрашивать, где результат, - я уверен, что такое влияние должен быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди", - сказал он.

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Также, по словам Зеленского, граждане "должны определиться, чего они хотят: посадок или влияния президента".

"Когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать о результате, другая часть начинает говорить: "Ты – президент, это не ваши полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Ок, нет телефонного права, пожалуйста, работайте и делайте свою работу". Вторая часть граждан потом говорит: "Как они делают свою работу, если нет результата, нет посадок", - рассказал Зеленский.

Президент также сказал, что не понимает, зачем государству столько правоохранительных органов, и считает, что это сделано для "размытия ответственности". Он уверен, что государство дойдет до того, что их количество сократится.



В конце августа 2019-го года президент анонсировал "посадки" осенью.

В октябре 2019-го Зеленский заявил , что думал, что "посадки" начнутся уже на второй день президентства, однако подчеркнул, что не владеет такими полномочиями.

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