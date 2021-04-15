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Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА

15.04.2021, 20:41
Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Назаренко уволен согласно поданному им заявлению, говорится в тексте указа.

На должность временно исполняющего обязанности главы Кировоградской ОГА назначен Валерий Жалдак.

27 августа 2020 года Зеленский назначил Назаренко на должность главы Кировоградской ОГА. До него областью руководил Андрей Балонь, которого подозревают в получении почти 2 млн гривень взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти.

Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Назаренко также работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Кировоградская ОГА Андрей Назаренко
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