Зеленский в Гранаде встретился с Пашиняном, обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президент Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Испании встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.

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Президент сообщил о встрече с Пашиняном на платформе X (бывший Twitter) и подчеркнул, что лично они встретились впервые.

"Сосредоточились на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружественных отношениях с его народами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", – написал Зеленский.

В испанской Гранаде 5 и 6 октября проходит саммит лидеров Европейского политического сообщества.

Вчера, 5 октября, Зеленский провел телефонный разговор также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отношения Армении и России, которые десятилетиями были близкими союзниками, значительно ухудшились после того, как РФ фактически отказалась помогать Армении в ее противостоянии с Азербайджаном из-за непризнанного Нагорного Карабаха. Армения сузила сотрудничество с ОДКБ и предприняла ряд шагов, которые в Кремле посчитали "враждебными". Пашинян публично признал, что расчет на то, что Россия будет защищать безопасность Армении, была "стратегической ошибкой".

На саммите в Гранаде Зеленский заявил, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал к 2028 году, если сейчас получит паузу в войне.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Как заявил Пашинян, Ереван решился на этот шаг, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ "недостаточно для обеспечения безопасности страны".

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