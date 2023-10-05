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Зеленський у Гранаді зустрівся з Пашиняном, обговорили ситуацію на Південному Кавказі

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05.10.2023, 16:43
Зеленський у Гранаді зустрівся з Пашиняном, обговорили ситуацію на Південному Кавказі - Фото
Володимир Зеленський та Нікол Пашинян (Фото - Twitter Volodymyr Zelenskyy)

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та обговорив із ним ситуацію з безпекою на Південному Кавказі.

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Президент повідомив про зустріч з Пашиняном на платформі X (колишній Twitter) і наголосив, що особисто вони зустрілися вперше.

"Обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", – написав Зеленський.

Владимир Зеленский и Никол Пашинян (Фото – Twitter Volodymyr Zelenskyy)

В іспанській Гранаді 5 та 6 жовтня відбувається саміт лідерів Європейської політичної спільноти.

Учора, 5 жовтня, Зеленський провів телефонну розмову також із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Відносини Вірменії та Росії, які десятиліттями були близькими союзниками, значно погіршилися після того, як РФ фактично відмовилася допомагати Вірменії у її протистоянні з Азербайджаном через невизнаний Нагірний Карабах. Вірменія звузила співпрацю з ОДКБ і зробила низку кроків, які в Кремлі вважали "ворожими". Пашинян публічно визнав, що розрахунок на те, що Росія захищатиме безпеку Вірменії, був "стратегічною помилкою".

  • На саміті у Гранаді Зеленський заявив, що Росія зможе відновити свій військовий потенціал до 2028 року, якщо зараз отримає паузу у війні.
  • 3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Як заявив Пашинян, Єреван наважився на цей крок, оскільки інструментів ОДКБ та партнерства з РФ "недостатньо для забезпечення безпеки країни".

Читайте також: Росія знову зрадила Вірменію. Що змінює нова перемога Азербайджану в Карабаху

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийВірменіясамітнікол пашинянєвропейська політична спільнотаПівденний Кавказ
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