Зеленський у Гранаді зустрівся з Пашиняном, обговорили ситуацію на Південному Кавказі

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та обговорив із ним ситуацію з безпекою на Південному Кавказі.

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Президент повідомив про зустріч з Пашиняном на платформі X (колишній Twitter) і наголосив, що особисто вони зустрілися вперше.

"Обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", – написав Зеленський.

В іспанській Гранаді 5 та 6 жовтня відбувається саміт лідерів Європейської політичної спільноти.

Учора, 5 жовтня, Зеленський провів телефонну розмову також із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Відносини Вірменії та Росії, які десятиліттями були близькими союзниками, значно погіршилися після того, як РФ фактично відмовилася допомагати Вірменії у її протистоянні з Азербайджаном через невизнаний Нагірний Карабах. Вірменія звузила співпрацю з ОДКБ і зробила низку кроків, які в Кремлі вважали "ворожими". Пашинян публічно визнав, що розрахунок на те, що Росія захищатиме безпеку Вірменії, був "стратегічною помилкою".

На саміті у Гранаді Зеленський заявив, що Росія зможе відновити свій військовий потенціал до 2028 року, якщо зараз отримає паузу у війні.

3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Як заявив Пашинян, Єреван наважився на цей крок, оскільки інструментів ОДКБ та партнерства з РФ "недостатньо для забезпечення безпеки країни".

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