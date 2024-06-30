Зеленский: В КНДР на складах есть 5 млн артснарядов, но Россия за год использует больше

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что в Северной Корее на складах есть более 5 млн артиллерийских снарядов, но Россия в течение года использовала больше. Об этом глава государства сообщил в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

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Зеленский, комментируя встречу российского диктатора Владимира Путина с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил, что Москве от Пхеньяна нужна поддержка в виде артиллерийских снарядов.

"То есть он рискует отношениями с Китаем из-за нехватки снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов – не все так хорошо на поле боя в России", — подчеркнул он.

Президент отметил, что, не считая текущего производства, запасы артснарядов в КНДР составляют около 5 млн. А это, по его словам, меньше, чем РФ использовала в течение года.

"Это говорит о том, что все они ему дать не могут, потому что им нужны запасы. Но и понимание для всех партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него [Путина] сил нет. Мы не имеем желания в Украине [вести долгую войну], а у него желания есть, у него нет сил, и это факт", — подчеркнул Зеленский.

14 июня министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию 10 000 контейнеров, которые могут вместить около 5 млн артснарядов.

29 июня глава исследовательской организации, отслеживающей оружие, использованное против Украины, заявил о наличии "безоговорочных" доказательств того, что примененные Россией баллистические ракеты были поставлены из КНДР.

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