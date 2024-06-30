Зеленський: У КНДР на складах є 5 млн артснарядів, але Росія упродовж року використовує більше

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський стверджує, що в Північній Кореї на складах є понад 5 млн артилерійських снарядів, але Росія упродовж року використала більше. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

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Зеленський, коментуючи зустріч російського диктатора Володимира Путіна з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином, заявив, що Москві від Пхеньяну потрібна підтримка у вигляді артилерійських снарядів.

"Тобто він ризикує відносинами з Китаєм через те, що брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів – не все так добре на полі бою у Росії", – наголосив він.

Президент зазначив, що, не враховуючи поточного виробництва, запаси артснарядів в КНДР складають близько 5 млн. А це, за його словами, менше, ніж РФ використовувала впродовж року.

"Це говорить про те, що все вони йому дати не можуть, бо їм потрібні запаси. Але й розуміння для всіх партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо в нього [Путіна] сил немає. Ми не маємо бажання в Україні [вести довгу війну], а у нього бажання є, у нього немає сил, і це факт", – наголосив Зеленський.

14 червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії 10 000 контейнерів, які можуть вмістити майже 5 млн артснарядів.

29 червня голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану проти України, заявив про наявність "беззаперечних" доказів того, що застосовані Росією балістичні ракети були поставлені з КНДР.

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