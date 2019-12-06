Зеленский в последний раз перед "Нормандией" побывал на Донбассе

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Вооруженные Силы Украины были, есть и будут гарантом результативности всех усилий на дипломатическом фронте. Об этом во время поездки в зону боевых действий на Донбассе заявил верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, его речь транслировал Facebook Офиса президента.

"Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку", - отметил глава государства.

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По словам Зеленского, именно поэтому перед встречей в нормандском формате, которая состоится через несколько дней в Париже, ему "было очень важно лично встретиться с бойцами на передовой.

Читайте полный текст соглашения в Минске от 12 февраля 2015 года (и аналитику того времени).

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