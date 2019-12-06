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Воз и ныне там. Кремль уточнил, зачем Путин едет в Париж

Воз и ныне там. Кремль уточнил, зачем Путин едет в Париж - Фото
Владимир Путин и Дмитрий Песков (фото - ЕРА)
06.12.2019, 12:47

Помимо посещения саммита президент страны-оккупанта России собирается провести встречи тет-а-тет с лидерами Украины, Франции и ФРГ

Российский президент Владимир Путин отправится на саммит лидеров нормандского формата в Париж "урегулировать" то, что Кремль с 2014 года называет "гражданской войной на Донбассе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

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По его словам, у делегации россиян "настрой серьезный", а ожидание от саммита "одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны".

Также, говорит Песков, Путин будет пытаться 9 декабря "не допустить попытки какого-то размывания этих минских договоренностей".

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СправкаС самого начала российской военной агрессии против Украины власти РФ придерживаются позиции, что они ни при чем, а происходящее на Донбассе - "гражданская война". ДНР и ЛНР - созданные РФ террористические организации, захватившие при поддержке Кремля часть Донецкой и Луганской областей; де-факто - оккупационные администрации РФ на Донбассе.

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