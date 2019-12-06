Воз и ныне там. Кремль уточнил, зачем Путин едет в Париж

Владимир Путин и Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Российский президент Владимир Путин отправится на саммит лидеров нормандского формата в Париж "урегулировать" то, что Кремль с 2014 года называет "гражданской войной на Донбассе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Читайте также: Зеленский vs Путин. Зачем Украине встреча в Париже

По его словам, у делегации россиян "настрой серьезный", а ожидание от саммита "одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны".

Также, говорит Песков, Путин будет пытаться 9 декабря "не допустить попытки какого-то размывания этих минских договоренностей".

Читайте также: Пристайко объяснил, почему Украина требует роспуска "ДНР/ЛНР"

Справка. С самого начала российской военной агрессии против Украины власти РФ придерживаются позиции, что они ни при чем, а происходящее на Донбассе - "гражданская война". ДНР и ЛНР - созданные РФ террористические организации, захватившие при поддержке Кремля часть Донецкой и Луганской областей; де-факто - оккупационные администрации РФ на Донбассе.