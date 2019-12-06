Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО: Мы выполняем "Минск"

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если нынешняя власть пойдет на внесение правок в Конституцию о децентрализации, в том числе по ОРДЛО, она при этом "не переступит красные линии", так как лишь выполнит то, на что подписалась прошлая власть в Минске. Так считает министр иностранных дел Вадим Пристайко, которого цитирует Европравда.

"Президент Зеленский не один раз... сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем", - начал он в общении с украинскими журналистами по результатам первого дня министерского совета ОБСЕ.

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По его словам, конституционные правки Украина обязалась сделать "под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали".

"Это то, что записано в минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере у меня нет", - подчеркнул Пристайко.

Речь идет об этом пункте соглашений, который принят во время штурма гибридной армией РФ Дебальцевского плацдарма:

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