Зеленский: В Украину поставят миллион экспресс-тестов на коронавирус

21 марта в Украину из Китая привезут миллион систем экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в программе Свобода слова на ICTV.
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По его словам, возможность поставки систем быстрых тестов из Китая обеспечили Джек Ма (глава компании Alibaba Group) и Ярославский (Александр Ярославский – украинский бизнесмен).
Зеленский сказал, что Джек Ма "профинансировал $80 млн", тестов хватит на миллион человек и их отправят в больницы, а также военным, которые находятся на передовой на Донбассе.
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