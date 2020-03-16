Зеленский: В Украину поставят миллион экспресс-тестов на коронавирус

Владимир Зеленский (скриншот с видео ICTV/Youtube)

21 марта в Украину из Китая привезут миллион систем экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в программе Свобода слова на ICTV.

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По его словам, возможность поставки систем быстрых тестов из Китая обеспечили Джек Ма (глава компании Alibaba Group) и Ярославский (Александр Ярославский – украинский бизнесмен).

Зеленский сказал, что Джек Ма "профинансировал $80 млн", тестов хватит на миллион человек и их отправят в больницы, а также военным, которые находятся на передовой на Донбассе.

13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.

Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

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