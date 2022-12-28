Зеленский в Верховной Раде призвал к единству и назвал признак безумия политиков

Украина во многих сферах может стать одной из самых сильных стран в Европе, но для этого необходимо сохранять единство. Политики должны оставить личные амбиции и работать для защиты Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в послании к народу и парламенту, с которым он выступил в Верховной Раде.

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"Мы должны договориться между собой. Мы все – в этом зале, в Украине, в нашем народе, в обществе", – сказал президент.

Он заявил, что единство необходимо беречь, несмотря на любые личные эмоции и личные интересы. Чем сильнее единство, тем быстрее наступит победа.

"В единстве должны быть равными. Равными в единстве. И это сейчас вызов. Очень важный момент", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что никто на фронте не поймет тех, кто, имея какой-либо политический вес или какую-либо властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни – до 24 февраля.

Он предупредил: если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – политической, экономической или духовной независимости, – государство будет отвечать мгновенно и жестко.

"И простите, если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет", – сказал Зеленский.

Он заявил, что война – не время для "личной политической партизанщины" в тылу, в медиа или в столицах стран-союзниц.

"Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей... То, чего не достигли раньше, будет у нас... И это возможно благодаря тому, что впервые за несколько веков мы имеем одновременно общенациональное единство, свое собственное функционирующее государство и максимальное единение мира ради поддержки нашей прекрасной Украины", – сказал президент.

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Наталія Медведєва

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