Зеленский в Японии встретился с Байденом: говорили о F-16 – фото

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Японию провел переговоры с президентом США Джо Байденом. На сайте Офиса президента сообщается, что Зеленский поблагодарил Байдена за новый военный пакет.

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"Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения", – сказал Зеленский.

Он особо отметил решение президента США поддержать международную авиационную коалицию.

Зеленский и Байден на встрече говорили о дальнейшем усилении оборонных способностей Украины, возможности реализации украинской "формулы мира" и предстоящем восстановлении Украины.

Отдельно Зеленский отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

На сайте Белого дома сообщается, что Байден заверил Зеленского в готовности США продолжать военную поддержку для защиты Украины от России.

"С этой целью лидеры обсудили поддержку США совместных с нашими союзниками и партнерами усилий по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, таких как F-16", – говорится в коммюнике Белого дома.

Обсуждение также касалось усиления обороны системами ПВО для защиты от российских ракет и дронов.

20 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказался от своих предыдущих возражений против предоставления Украине истребителей F-16.

Украина надеется получить F-16 не позже осени.

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