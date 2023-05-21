Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 мая, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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В пакет войдут:

→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;

→ артиллерийские снаряды;

→ противотанковые управляемые ракеты TOW;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ мостовые системы;

→ бронированные медицинские машины;

→ грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

→ тепловизионные системы;

→ запчасти и другое полевое оборудование.

Боеприпасы и технику возьмут из запасов Министерства обороны США.

"Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить потребности Украины на поле боя и долгосрочные потребности в сфере безопасности", – говорится в заявлении Пентагона.

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

19 мая США одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Позже в тот же день появилась информация, что США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент".

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