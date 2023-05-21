Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн
Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 мая, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В пакет войдут:
→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
→ артиллерийские снаряды;
→ противотанковые управляемые ракеты TOW;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ мостовые системы;
→ бронированные медицинские машины;
→ грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
→ тепловизионные системы;
→ запчасти и другое полевое оборудование.
Боеприпасы и технику возьмут из запасов Министерства обороны США.
"Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить потребности Украины на поле боя и долгосрочные потребности в сфере безопасности", – говорится в заявлении Пентагона.
- 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов.
- 16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
- 19 мая США одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
- Позже в тот же день появилась информация, что США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент".
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