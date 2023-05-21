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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 09:23
Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 мая, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В пакет войдут:

→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
→ артиллерийские снаряды;
→ противотанковые управляемые ракеты TOW;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ мостовые системы;
→ бронированные медицинские машины;
→ грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
→ тепловизионные системы;
→ запчасти и другое полевое оборудование.

Боеприпасы и технику возьмут из запасов Министерства обороны США.

"Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить потребности Украины на поле боя и долгосрочные потребности в сфере безопасности", – говорится в заявлении Пентагона.

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Андрей Водяный
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