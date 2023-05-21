Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на $375 млн: що у списку

Президент США Джо Байден у неділю, 21 травня, оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на $375 млн. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

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До пакета увійдуть:

→ додаткові боєприпаси для HIMARS;

→ артилерійські снаряди;

→ протитанкові керовані ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ мостові системи;

→ броньовані медичні машини;

→ вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки;

→ тепловізійні системи;

→ запчастини та інше польове обладнання.

Боєприпаси й техніку візьмуть із запасів Міністерства оборони США.

"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками й партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та довгострокові потреби у сфері безпеки", – йдеться в заяві Пентагону.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія й Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Пізніше того самого дня з'явилася інформація, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якийсь момент".

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