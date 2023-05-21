Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на $375 млн: що у списку
Президент США Джо Байден у неділю, 21 травня, оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на $375 млн. Про це повідомляється на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
→ додаткові боєприпаси для HIMARS;
→ артилерійські снаряди;
→ протитанкові керовані ракети TOW;
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ мостові системи;
→ броньовані медичні машини;
→ вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки;
→ тепловізійні системи;
→ запчастини та інше польове обладнання.
Боєприпаси й техніку візьмуть із запасів Міністерства оборони США.
"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками й партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та довгострокові потреби у сфері безпеки", – йдеться в заяві Пентагону.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія й Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- 19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Пізніше того самого дня з'явилася інформація, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якийсь момент".
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