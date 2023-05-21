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Зеленський у Японії зустрівся з Байденом: говорили про F-16 – фото

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 11:02
Зеленський у Японії зустрівся з Байденом: говорили про F-16 – фото - Фото
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у межах візиту до Японії провів переговори з президентом США Джо Байденом. На сайті Офісу президента повідомляється, що Зеленський подякував Байдену за новий військовий пакет.

"Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини", – сказав Зеленський.

Він окремо відзначив рішення президента США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Зеленський у Японії зустрівся з Байденом: говорили про F-16 – фото

Зеленський і Байден на зустрічі говорили про подальше посилення оборонних спроможностей України, можливість реалізації української "формули миру" та майбутню відбудову України.

Окремо Зеленський наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.

На сайті Білого дому повідомляється, що Байден запевнив Зеленського у готовності США продовжувати військову підтримку для захисту України від Росії.

"З цією метою лідери обговорили підтримку США спільних з нашими союзниками та партнерами зусиль щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, таких як F-16", – йдеться в комюніке Білого дому.

Обговорення також стосувалося посилення оборони системами ППО для захисту від російських ракет і дронів.

Зеленський у Японії зустрівся з Байденом: говорили про F-16 – фото

Зеленський у Японії зустрівся з Байденом: говорили про F-16 – фото

Зеленський у Японії зустрівся з Байденом: говорили про F-16 – фото
Андрій Водяний
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Володимир ЗеленськийДжо Байденвійськова допомогаF-16
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