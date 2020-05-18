Зеленский: Верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Временно оккупированный Крым вернется в Украину. Так в обращении по случаю 76-летней годовщины принудительной депортации с полуострова коренного крымско-татарского народа заявил в Facebook президент Владимир Зеленский, на назвав страну-оккупанта.

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"Четыре утра... Стук в дверь... 15 минут на сборы..." С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944-го. <...> Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: "Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", – сказал глава государства.

Глава правительства Денис Шмыгаль также написал пост по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: "Жестокие испытания не сломили эту свободолюбивую нацию: в конце концов они сделали весомый вклад в уничтожение советской империи зла и после десятилетий скитаний вернулись домой".

СПРАВКА. 11 мая 1944 года генсек СССР Иосиф Сталин подписал Постановление ГКО №5859-сс "О крымских татарах", по которому 18 мая началась . 11 мая 1944 года генсек СССР Иосиф Сталин подписал Постановление ГКО №5859-сс "О крымских татарах", по которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа с полуострова, в ходе которой в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и России вывезли около 200 000 человек. По разным оценкам, из-за голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар.

"Но ровно через 70 лет после тех ужасных событий московские власти, аннексировав Крым, начала возвращаться к сталинским методам", - добавил он.

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