Зеленский внес в Раду еще один законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду еще один законопроект. Он опубликован на сайте парламента.
Законопроект касается внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, а именно - об обеспечении избирательных прав военнослужащих.
Сейчас документ направлен на рассмотрение комитета. Он отмечен президентом как неотложный.
Текст законопроекта и детальная информация о нем пока не опубликованы.
Ранее сегодня во время встречи с главами МИД Швеции и Польши Зеленский заявил, что выступает за сохранение санкций против России, пока украинские территории не будут полностью возвращены.
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