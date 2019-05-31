Зеленский внес в Раду еще один законопроект

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду еще один законопроект. Он опубликован на сайте парламента.

Законопроект касается внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, а именно - об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

Сейчас документ направлен на рассмотрение комитета. Он отмечен президентом как неотложный.

Текст законопроекта и детальная информация о нем пока не опубликованы.

Ранее сегодня во время встречи с главами МИД Швеции и Польши Зеленский заявил, что выступает за сохранение санкций против России, пока украинские территории не будут полностью возвращены.

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