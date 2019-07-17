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17.07.2019, 18:58

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении: текст

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении: текст - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Документом предусматривается создание института взыскания необоснованных активов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о возобновлении ответственности за незаконное обогащение. Текст законопроекта №10461 опубликован на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Документом также предусматривается создание института взыскания необоснованных активов. В Гражданский кодекс должны будут ввести основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Также уточняется обязанность доказывания по делам такой категории. В частности, определяется предмет доказывания для истца, что является гарантией защиты прав лиц, в отношении которых могут быть поданы соответствующие иски. Предлагается закрепить классический стандарт доказывания - "преимущество доказательств" (preponderance of the evidence), который закрепляет принцип равенства сторон.

Кроме того законопроект предполагает увольнение чиновников, активы которых признаны необоснованными.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить НАБУ по согласованию с прокурором САП. Если ответчиком является должностные лица НАБУ и САП, право на обращение предлагается предоставить прокурорам ГПУ.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение

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Теги: Владимир Зеленский, декларация, законопроект, незаконное обогащение
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