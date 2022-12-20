Зеленский: Война продолжается только потому, что кучка в Кремле не умеет признавать ошибки

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия продолжает воевать только из-за упрямства своего политического руководства и неумения признавать ошибки. Об этом он сказал в вечернем обращении к народу Украины в понедельник.

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Зеленский напомнил, что Россия потеряла в Украине уже почти 99 тысяч своих солдат, и скоро будет 100 тысяч.

"Ради чего? Ответа ни у кого в Москве нет. И не будет. Они ведут войну и тратят жизнь людей – других людей, не своих близких, не свои собственные жизни, а других, – и только потому, что какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибки и ужасно боится реальности", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что самым горячим участком фронта сейчас является Бахмут.

"С мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет – и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену потерянной армии оккупантов. Я благодарю всех наших бойцов, которые героически держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс", – сказал президент.

Он отметил, что до 2014 года Донбасс был одним из самых сильных регионов в Украине, а сейчас Россия разрушает его прямо до выжженной земли.

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Андрій Водяний

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