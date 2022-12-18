Потери России перевалили за 98 000 — больше всего погибло в районе Бахмута и Лимана
Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов за минувшие сутки, потери РФ с 24 февраля достигли 98 280 военнослужащих. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
В утренней сводке Генштаба сообщали, что ВСУ отбили атаки россиян в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки.
Общие потери захватчиков за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 98280 (+590),
— танков — 2987 (+2),
— боевых бронированных машин — 5963 (+5),
— артиллерийских систем — 1948 (+1),
— РСЗО — 410,
— средств ПВО — 211,
— самолетов — 281,
— вертолетов — 264,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1649 (+1),
— крылатых ракет — 653,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4579 (+2),
— специальной техники — 174.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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