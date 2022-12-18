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Потери России перевалили за 98 000 — больше всего погибло в районе Бахмута и Лимана

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 10:09
Потери России перевалили за 98 000 — больше всего погибло в районе Бахмута и Лимана - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов за минувшие сутки, потери РФ с 24 февраля достигли 98 280 военнослужащих. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

В утренней сводке Генштаба сообщали, что ВСУ отбили атаки россиян в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки. 

Общие потери захватчиков за время полномасштабного вторжения составили: 

— личного состава — 98280 (+590),

— танков — 2987 (+2),

— боевых бронированных машин — 5963 (+5),

— артиллерийских систем — 1948 (+1),

— РСЗО — 410,

— средств ПВО — 211,

— самолетов — 281,

— вертолетов — 264,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1649 (+1),

— крылатых ракет — 653,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4579 (+2),

— специальной техники — 174.

Читайте также: Оккупанты продолжают искать слабые места в обороне ВСУ у Бахмута и Авдеевки – Генштаб

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб потери России
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