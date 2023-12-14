Зеленский встретился с командованием США в Европе и Африке. Это был неанонсированный визит

Президент обсудил с партнерами вопросы логистики и поставок боеприпасов и техники, а также ее ремонта и обслуживания

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский посетил командование США в Европе и Африке, базирующееся в немецком городе Висбадене, сообщает Офис главы государства.

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"В ходе встречи была обсуждена работа Группы содействия безопасности Украины, особенности обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания", – пишет ОП.

Президент встретился с главой Европейского командования вооруженными силами США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, командующим армией США в Европе и Африке генералом Деррилом Уильямсом и командующим Группой содействия безопасности Украины (SAGU) генерал-лейтенантом Антонио.

Также глава государства пообщался и поблагодарил украинских военных, работающих в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.

Эти украинские военные занимаются вопросом координации поставок материально-технической помощи от стран-партнеров, подготовки личного состава Сил обороны на территории этих стран.

"Кроме того они обеспечивают координацию ремонта и обслуживания западных образцов военной техники, предоставленной партнерами Украины", – объясняют в сообщении.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Германию с неанонсированным визитом.

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot, ракеты к ней, боеприпасы и спецтехнику.

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