Зеленський зустрівся з командуванням США у Європі та Африці. Це був неанонсований візит
Президент Володимир Зеленський відвідав командування США у Європі та Африці, яке базується у німецькому місті Вісбадені, повідомляє Офіс глави держави.
"Під час зустрічі було обговорено роботу Групи сприяння безпеці України, особливості забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування", – пише ОП.
Президент зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США у Європі та Африці генералом Деррілом Вільямсом та командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.
Також глава держави поспілкувався та подякував українським військовим, що працюють у Вісбадені в складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України.
Ці українські військові займаються питанням координації постачання матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, підготовки особового складу Сил оборони на території цих країн.
"Крім того, вони забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданої партнерами України", – пояснюють у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом.
- Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot, ракети до неї, боєприпаси та спецтехніку.
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