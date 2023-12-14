Зеленський зустрівся з командуванням США у Європі та Африці. Це був неанонсований візит

Президент обговорив із партнерами питання логістики та постачання боєприпасів і техніки, а також її ремонту та обслуговування

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав командування США у Європі та Африці, яке базується у німецькому місті Вісбадені, повідомляє Офіс глави держави.

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"Під час зустрічі було обговорено роботу Групи сприяння безпеці України, особливості забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування", – пише ОП.

Президент зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США у Європі та Африці генералом Деррілом Вільямсом та командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Також глава держави поспілкувався та подякував українським військовим, що працюють у Вісбадені в складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України.

Ці українські військові займаються питанням координації постачання матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, підготовки особового складу Сил оборони на території цих країн.

"Крім того, вони забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданої партнерами України", – пояснюють у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом.

Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot, ракети до неї, боєприпаси та спецтехніку.

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