Зеленский встретился с представителем Госдепа: о чем говорили

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленский, передает пресс-служба посольства США в Украине.

Кент поздравил Зеленского с победой и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и дальше поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ.

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Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного Президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ. pic.twitter.com/Sr8AKfaq5Y — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 8 травня 2019 р.

Ранее сегодня канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила на встрече с Зеленским, что он в некотором смысле похож на их премьера Джастина Трюдо тем, что "неожиданно" для многих победил на выборах.

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