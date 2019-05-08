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08.05.2019, 16:29

Зеленский встретился с представителем Госдепа: о чем говорили

Зеленский встретился с представителем Госдепа: о чем говорили - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Джордж Кент поздравил избранного президента и сообщил, что США готовы и дальше поддерживать Украину

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Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленский, передает пресс-служба посольства США в Украине.

Кент поздравил Зеленского с победой и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и дальше поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ.

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Ранее сегодня канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила на встрече с Зеленским, что он в некотором смысле похож на их премьера Джастина Трюдо тем, что "неожиданно" для многих победил на выборах. 

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Теги: Владимир Зеленский, госдеп
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