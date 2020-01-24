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Зеленский встретился с президентом Израиля: что обсуждали

Зеленский встретился с президентом Израиля: что обсуждали - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
24.01.2020, 10:52

Президенты двух стран обсудили двусторонние отношения

Во время рабочего визита президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Израиля Реувеном Ривлином. Об этом сообщает Офис президента.

"Солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

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"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Он должен включать украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд", - сказал Зеленский. 

  • 23-24 января Зеленский находится с рабочим визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

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Международный день памяти жертв Холокоста Владимир Зеленский Израиль
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