Зеленский встретился с президентом Израиля: что обсуждали

Во время рабочего визита президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Израиля Реувеном Ривлином. Об этом сообщает Офис президента.
"Солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
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"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Он должен включать украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - отметил Зеленский.
Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.
"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.
"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд", - сказал Зеленский.
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