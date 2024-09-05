Зеленский встретился с заместителем советника Белого дома по безопасности – Reuters

Джон Файнер был проинформирован о том, как проходит операция ВСУ в Курской области России

Делегации США и Украины (Фото: Офис президента)

В среду, 4 сентября, президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с заместителем советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джоном Файнером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Темой разговора, по данным собеседников, были приоритеты в войне против России на период до завершения каденции президента США Джо Байдена. Кроме того, Файнер получил обновленную информацию о том, как проходит операция Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ.

"Находясь в Киеве, господин Файнер имел возможность встретиться с президентом Зеленским и другими ключевыми украинскими чиновниками, чтобы согласовать наше стратегическое планирование на оставшийся срок президентства Байдена", — рассказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

В материале Reuters говорится, что Файнер совершил поездку по поручению Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, чтобы обсудить поддержку США по Украине, пока Байден остается в должности. Его полномочия истекают 20 января 2025 года.

Один американский чиновник добавил, что стороны также обсудили способы использования кредита на $50 млрд, обеспеченного российскими активами. Заем был согласован лидерами G7 в июне. Кредит будет обслуживаться доходами, полученными от российских активов на сумму около $300 млрд, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы использовали эти встречи, чтобы обсудить помощь США военной, экономической и энергетической системе Украины. Мы будем использовать результаты этих встреч для продвижения политики президента по поддержке Украины, пока они не победят в этой войне", – заявил Саветт.

Другой американский чиновник сказал, что встреча Файнера с Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком была продуктивной и содержательной и включала обновление состояния войны и стратегии на будущее.

23 августа Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Американский президент объявил о новом пакете помощи для ВСУ.

27 августа Зеленский заявил, что готовится к встрече с американским коллегой Байденом в сентябре.

Читайте также: Зеленский предоставит план победы Байдену, Трампу и Харрис. Озвучил некоторые пункты