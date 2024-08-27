Зеленский анонсировал встречу с Байденом в сентябре: хочет обсудить удары по России

Зеленский подчеркнул, что сейчас многое зависит от США, в частности, разрешение европейских союзников на удары вглубь РФ

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский готовится к встрече с американским коллегой Джо Байденом в сентябре. Об этом он сообщил на форуме руководителей государственных институций.

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"Мы не можем говорить о действующем президенте как о президенте прошлого. Это не правильно. У нас сегодня есть отношения, они серьезные. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень многое зависит от США", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас многое зависит от Соединенных Штатов.

В частности, он намекнул, что решения некоторых европейских стран по поводу разрешения Украине использовать их ракеты для ударов по военным объектам в России также зависят от одобрения со стороны Белого дома.

"И даже много решений в Европе по разрешениям, вы знаете о чем я говорю, также зависят от положительного решения в Белом доме. Поэтому нам нужно больше работать", – подытожил глава государства.

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