Зеленский анонсировал встречу с Байденом в сентябре: хочет обсудить удары по России
Президент Владимир Зеленский готовится к встрече с американским коллегой Джо Байденом в сентябре. Об этом он сообщил на форуме руководителей государственных институций.
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"Мы не можем говорить о действующем президенте как о президенте прошлого. Это не правильно. У нас сегодня есть отношения, они серьезные. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень многое зависит от США", – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что сейчас многое зависит от Соединенных Штатов.
В частности, он намекнул, что решения некоторых европейских стран по поводу разрешения Украине использовать их ракеты для ударов по военным объектам в России также зависят от одобрения со стороны Белого дома.
"И даже много решений в Европе по разрешениям, вы знаете о чем я говорю, также зависят от положительного решения в Белом доме. Поэтому нам нужно больше работать", – подытожил глава государства.
В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы в России.
15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются. Впоследствии газета The Telegraph со ссылкой на неназванного чиновника администрации Байдена заявила: США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории России.
- 16 августа CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации заявило, что США не позволяют Украине использовать предоставленные американские дальнобойные ракеты ATACMS для атак по Курской области, потому что союзники считают, что ракеты целесообразнее применять для ударов по временно оккупированному Крыму.
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