Зеленський анонсував зустріч із Байденом у вересні: хоче обговорити удари по Росії
Президент Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським колегою Джо Байденом у вересні. Про це він повідомив на форумі керівників державних інституцій.
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"Ми не можемо говорити про чинного президента як про президента минулого. Це не правильно. В нас сьогодні є відносини, вони серйозні. Я готуюсь до нашої зустрічі у вересні, дай Боже, що я дозволю собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежать від США", – заявив він.
Зеленський наголосив, що зараз багато чого залежить від Сполучених Штатів.
Зокрема, він натякнув, що рішення деяких європейських країн щодо дозволу Україні використовувати їхні ракети для ударів по військових об'єктах у Росії також залежать від схвалення з боку Білого дому.
"І навіть багато рішень в Європі щодо дозволів, ви знаєте про що я говорю, також залежать від позитивного рішення в Білому домі. Тому нам потрібно більше працювати", – підсумував глава держави.
У червні видання The Washinghton Post з посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.
15 серпня у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Лондона зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються. Згодом газета The Telegraph з посиланням на неназваного посадовця адміністрації Байдена заявила: США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії.
- 16 серпня CNN з посиланням на посадовців американської адміністрації заявило, що США не дозволяють Україні використовувати надані американські далекобійні ракети ATACMS для атак по Курській області, бо союзники вважають, що ракети доцільніше застосовувати для ударів по тимчасово окупованому Криму.
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