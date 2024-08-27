Зеленський анонсував зустріч із Байденом у вересні: хоче обговорити удари по Росії

Зеленський наголосив, що зараз багато чого залежить від США, зокрема, дозвіл європейських союзників на удари вглиб РФ

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським колегою Джо Байденом у вересні. Про це він повідомив на форумі керівників державних інституцій.

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"Ми не можемо говорити про чинного президента як про президента минулого. Це не правильно. В нас сьогодні є відносини, вони серйозні. Я готуюсь до нашої зустрічі у вересні, дай Боже, що я дозволю собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежать від США", – заявив він.

Зеленський наголосив, що зараз багато чого залежить від Сполучених Штатів.

Зокрема, він натякнув, що рішення деяких європейських країн щодо дозволу Україні використовувати їхні ракети для ударів по військових об'єктах у Росії також залежать від схвалення з боку Білого дому.

"І навіть багато рішень в Європі щодо дозволів, ви знаєте про що я говорю, також залежать від позитивного рішення в Білому домі. Тому нам потрібно більше працювати", – підсумував глава держави.

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