Зеленський зустрівся із заступником радника Білого дому з питань безпеки – Reuters

Джонатана Файнера поінформували про те, як проходить операція ЗСУ в Курській області Росії

Делегації США та України (Фото: Офіс президента)

У середу, 4 вересня, президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із заступником радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джонатаном Файнером. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних офіційних осіб США.

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Темою розмови, за даними співрозмовників, були пріоритети у війні проти Росії на період до завершення каденції президента США Джо Байдена. Крім того, Файнер отримав оновлену інформацію про те, як проходить операція Збройних Сил України в Курській області РФ.

"Перебуваючи в Києві, Файнер мав можливість зустрітися з президентом Зеленським та іншими ключовими українськими посадовцями, щоб узгодити наше стратегічне планування на решту терміну президентства Байдена", — розповів речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

У матеріалі Reuters йдеться, що Файнер здійснив поїздку за дорученням Байдена та радника з національної безпеки Джейка Саллівана, щоб обговорити підтримку США Україною, поки Байден залишається на посаді. Його повноваження закінчуються 20 січня 2025 року.

Один американський посадовець додав, що сторони також обговорили способи використання кредиту на $50 млрд, забезпеченого російськими активами. Позика була погоджена лідерами G7 у червні. Кредит обслуговуватиметься доходами, отриманими від російських активів на суму близько $300 млрд, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми використовували ці зустрічі, щоб обговорити допомогу США військовій, економічній та енергетичній системі України. Ми будемо використовувати результати цих зустрічей для просування політики президента щодо підтримки України, доки вони не переможуть у цій війні", – заявив Саветт.

Інший американський посадовець сказав, що зустріч Файнера з Зеленським і очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком була продуктивною й змістовною, містила оновлення стану війни та стратегії на майбутнє.

23 серпня Байден і Зеленський провели телефонну розмову. Американський президент оголосив про новий пакет допомоги для ЗСУ.

27 серпня Зеленський заявив, що готується до зустрічі з американським колегою Байденом у вересні.

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