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Зеленский: ВСУ не могут оставить Бахмут — это расширит фронт. Пусть эксперты поедут туда

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 09:13
Зеленский: ВСУ не могут оставить Бахмут — это расширит фронт. Пусть эксперты поедут туда - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины не могут оставить Бахмут и пригласил аналитиков, которые отвергают целесообразность обороны, посетить город. Об этом он сообщил в интервью каналу Al Arabia.

По его словам, Украина не откажется от удержания Бахмута.

Он отметил, что аналитикам, которые говорят о том, что город не имеет стратегического значения, стоит посетить Бахмут, чтобы "они могли понять, что может произойти и каковы угрозы".

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт и даст российским войскам и Вагнеру шанс захватить больше наших земель", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что оккупация Бахмута может стать трамплином для наступления на Краматорск и Славянск. 

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Донбасс краматорск славянск бахмут
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