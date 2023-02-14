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Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Малюка и Клименко

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 13:34
Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Малюка и Клименко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего главу Службы безопасности Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Утвердить в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего: Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел Украины; Малюк Василий Васильевич – председатель Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Этим же указом Зеленский прекратил членство в Ставке бывшего главы МВД Дениса Монастырского, который погиб во время крушения вертолета в Броварах.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Игорь Клименко ставка Василий Малюк
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