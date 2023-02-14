Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Малюка и Клименко

Сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего главу Службы безопасности Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Утвердить в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего: Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел Украины; Малюк Василий Васильевич – председатель Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Этим же указом Зеленский прекратил членство в Ставке бывшего главы МВД Дениса Монастырского, который погиб во время крушения вертолета в Броварах.

18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

7 февраля Верховная Рада назначила Клименко министром внутренних дел.

В тот же день Рада поддержала назначение Малюка на должность главы СБУ.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: впервые в двойном формате. Особо значимые вопросы – в узком кругу

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.