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Зеленский выдал удостоверения новым членам ЦИК: фото

Зеленский выдал удостоверения новым членам ЦИК: фото - Фото
Фото: пресс-служба президента
09.10.2019, 20:36

Спикер парламента подчеркнул важность присоединения нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме

Президент Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает сайт ОП.

Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы.

"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - отметил Зеленский.

Присутствовавший на встрече спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением. Он подчеркнул важность присоединения нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластие).

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Владимир Зеленский цик Дмитрий Разумков
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