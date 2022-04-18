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Зеленский: За попытку "рублевой оккупации" нужны санкции против всей банковской системы РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 04:48
Зеленский: За попытку
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Попытка России перевести временно оккупированные ею области Украины рублевую зону должна повлечь за собой санкции против всей банковской системы страны-агрессора. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 53-го дня полномасштабной войны – 17 апреля.

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Зеленский сказал, что оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых ДНР и ЛНР – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России.

Президент подчеркнул, что такие действия России требуют большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. "Ответом на попытку "рублевой оккупации" Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – часть оккупационной машины", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Херсонская область запорожская область санкции рублевая зона
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