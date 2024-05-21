Зеленский: Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на саммите НАТО

Ранее президент заявил, что Украине нужно по меньшей мере семь систем Patriot

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне страны Запада могут принять решение о передаче Украине семи систем противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью изданию The New York Times.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Глава государства снова призвал НАТО предоставить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot. По его словам, Украине нужно много систем Patriot, но Киев согласится на семь комплексов, чтобы защитить регионы, которые являются ключевыми для экономики и энергетического сектора страны.

Зеленский предположил, что соответствующее решение может быть принято, когда лидеры стран Альянса соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

"Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?" — задал вопрос украинский лидер.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семь систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.​

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставить Украине систему ПВО Patriot.

Читайте также: Премьер Румынии: Решения по Patriot для Украины еще нет, но реакция Путина радует