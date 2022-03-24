Зеленский: Завтра мы увидим, кто на Западе нам друг, а кто продался

Завтра по результатам саммитов НАТО, Евросоюза и G7 Украина увидит – кто на Западе ей друг, а кто продался. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Украина ожидает больших шагов от НАТО, ЕС и G7. Однако россияне начали лоббировать свои интересы и работают с некоторыми партнерами, чтобы погасить тему борьбы против войны, сообщил президент.

"Но погасить надо войну. На этих трех саммитах будет наша позиция, крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим – кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что небо над Украиной так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб, а Киев так и не получил самолеты, современное противоракетное оружие, танки и противокорабельные средства.

"Мы просили закрыть наше небо и мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений: любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что будет всесторонне помогать Украине выиграть эту войну, очистить от захватчиков нашу землю и восстановить мир в Украине", – добавил Зеленский.

Президент призвал свободных людей свободного мира не позволить России сломать кого-то в НАТО, ЕС, G7 и перетянуть на сторону войны.

"Увидим 24 марта", – подытожил президент.

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Марк Сировой

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