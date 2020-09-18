Зеленский заявил, что новость об отмене безвиза распространяет партия Порошенко

Президент отметил, что у главы Евросолидарности было пять лет для того, чтобы "отстроить Украину и показать, что он может сделать для своего народа"

Информацию о возможной потере безвизового режима с Европейским союзом распространяет "политическая партия, глава, которой считает, что он до сих пор — монарх и владелец Украины". Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, что у Порошенко было пять лет для того, чтобы "отстроить Украину и показать, что он может сделать для своего народа".

Президент отметил, что он читал заявления западных партнеров по вопросу о прозрачном и честном назначении главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. По его мнению, США и ЕС хотят увидеть, что новоизбранная комиссия будет работать прозрачно и выберет профессионального руководителя САП.

Станислав Стороженко

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