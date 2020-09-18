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Зеленский заявил, что новость об отмене безвиза распространяет партия Порошенко

18.09.2020, 14:07
Зеленский заявил, что новость об отмене безвиза распространяет партия Порошенко - Фото
Фото: ЕРА

Президент отметил, что у главы Евросолидарности было пять лет для того, чтобы "отстроить Украину и показать, что он может сделать для своего народа"

Информацию о возможной потере безвизового режима с Европейским союзом распространяет "политическая партия, глава, которой считает, что он до сих пор  монарх и владелец Украины". Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский

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По словам Зеленского, что у Порошенко было пять лет для того, чтобы "отстроить Украину и показать, что он может сделать для своего народа".

Президент отметил, что он читал заявления западных партнеров по вопросу о прозрачном и честном назначении главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. По его мнению, США и ЕС хотят увидеть, что новоизбранная комиссия будет работать прозрачно и выберет профессионального руководителя САП. 

  • Вчера депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС. 
  • 17 сентября Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов преимущественно из Слуги народа и ОПЗЖ, "против" – 48, "воздержались" – 14. 
  • В США заявили, что они вместе с ЕС "приняли к сведению" решение Верховной Рады. В заявлении указано, что новоизбранная комиссия должна обеспечить прозрачный процесс выбора главы САП – от этого зависит дальнейшая поддержка правительства США.

Станислав Стороженко
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