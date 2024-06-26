Зеленского просят о брони от мобилизации для дальнобойщиков: он ответил на петицию

Автор петиции, набравшей более 25 000 подписей, утверждает, что если не будет брони, это может привести к "транспортному коллапсу"

Иллюстративное фото: ЭРА

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Глава государства направил это обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Петиция авторства Дмитрия Карягина появилась на сайте Офиса президента 3 мая. Он аргументировал эту инициативу тем, что если не включить соответствующую правку в закон о мобилизации, то это может привести к "транспортному коллапсу".

В ответе на петицию президент сообщил, что организационное руководство мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Украине осуществляется Кабмином, поэтому он обратился к Шмыгалю с просьбой проработать поднятые вопросы и проинформировать автора о результатах рассмотрения.

18 мая, в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса.

7 июня Кабмин внес изменения в порядок бронирования: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

24 июня Кабмин разрешил бронировать 100% гражданских саперов, которые непосредственно разминируют территории.

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